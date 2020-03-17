Yasak Elma 74.bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 16 Mart Pazartesi akşamı sevenleri ile buluştu. Heyecanlı dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Yasak Elma'nın 74. yeni bölümünde yaşanacaklar ve son bölümün özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.