Yasak Elma 73. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Halit şirkette işe başlıyor
Yasak Elma 9 Mart Pazartesi akşamı 72. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yıldız ve Kerim'in tanışmasının yaşandığı Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümü heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün hemen ardından 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halit'in şirkette işe başlayacağını söylediği anlar fragmana damga vurdu. İşte, Yasak Elma 73. bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu hafta 9 Mart Pazartesi akşamı diziseverlerle buluştu. Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız cephesinde yaşanan olumlu gelişmeler heyecanlı gelişmeleri izleyici karşısına çıkardı. Dizinin son bölümünün hemen ardından, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Yasak Elma 73. bölüm fragmanı...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle