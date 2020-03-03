Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?
Yasak Elma'nın ekranlara gelen son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halit’in her şeyini kaybetmesi ve Şahika’nın şirketten gönderilmesiyle merakın arttığı Yasak Elma'nın son bölümü sonrası, ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında çarpıcı anlar dikkat çekti. Peki, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte, Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı ve haftaya yayınlanacak olan bölümle ilgili bazı ipuçları.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 2 Mart akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Yasak Elma'nın son bölümüne Halit’in batışı damga vurdu. Son bölüm sonrası Yasak Elma 72. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Yasak Elma 72. bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.
Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.
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