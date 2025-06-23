Yasak aşklarını bir çocukla kurtaracaklar… Ünlü çift evlat edinme planı yapıyor

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Artık kimselerden saklanmadan birlikte yaşamaya, aynı evi paylaşmaya başlamış olsalar da ilişkilerine ikisi de evliyken başladıkları için kendi hayranlarının bile tepkisiyle karşılaştılar.

Hugh Jackman 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness’tan 2024’te ayrıldı. Birlikte tiyatro sahnesine çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster ise 10 yıllık kocası Ted Griffin’den geçen yıl boşandı.

İkili bir müzikalde birlikte sahneye çıktıkları 2 yıllık dönemde aralarında bir arkadaşlık doğmuş, Sutton Foster’ın kendi anlattığına göre Hugh Jackman’la uzun saatler yaptıkları sohbetler ve dert ortaklığı sonradan büyük bir aşka dönüşmüştü.

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Deborra Lee Furness’la boşanma davası daha yeni biten Hugh Jackman bugünlerde aldattığı eski eşinin ihanet açıklamaları yüzünden zor günler geçiriyor.

Deborra Lee Furness’ın kendisine söz verdiği için bu sadakatsizliği kamuoyu önünde hiç konuşmayacağını sanan Hugh Jackman onun boşanma davasının bitişiyle birlikte “Kalbim böylesi bir ihanet acısını yaşayan herkesle birlikte” demesiyle birlikte büyük yara aldı.

Güvenilir aile babası ve sevgi dolu bir eş imajı bir anda yerle bir olan Hugh Jackman kadar Sutton Foster da büyük bir baskı altında kaldı.

İlişkilerini artık saklamak zorunda olmasalar da zor günler geçiren iki sevgilinin kritik bir kararın eşiğinde olduğu söyleniyor…

Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın bebek planları ortaya çıktı! Çiftin “ilişkilerini pekiştirmek” için evlat edinmeyi istediği söyleniyor.

Geçici bir heves değil uzun soluklu bir ilişki isteyen ve aşkta aradıklarını birbirlerinde bulduklarını düşünen Hugh Jackman ve Sutton Foster yeni bir çocuğun bu aşkın çimentosu olacağına ve onları birbirlerine daha da yakınlaştıracağına inanıyorlar.

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56 yaşındaki Hugh Jackman 69 yaşındaki eski eşi Deborra Lee Furness ile birlikte 2000 ve 2005 yıllarında Oscar ve Ava adında iki çocuk evlat edinmişti.

50 yaşındaki Sutton Foster da eski eşi Ted Griffin’le evlat edindikleri 8 yaşında, Emily adında bir kız çocuk annesi.

Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın büyük bir aşk yaşamak bir yana birbirlerine ebeveyn olarak da çok saygı duydukları, Jackman’ın Foster'ın kızına olan bağlılığı ve sevgisine hayranlık duyduğu ve Sutton Foster’ın da sevgilisinin iyi bir baba olmasından çok etkilendiği söyleniyor.

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Yakın çevreleri bu evlat edinme kararını “Çocuklara tüm sevgilerini vermeye devam edecekler ve mutlu, karma bir aile olarak birlikte daha fazla zaman geçirecekler. Ancak aynı zamanda geleceğe bakıyor ve kendi çocuklarını evlat edinmeyi çok ciddi bir şekilde düşünüyorlar” diye anlatıyor…