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Yasak aşk iddiası evliliği bitirdi... Jet boşanma!

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#Efecan Dianzenza#Yağmur Banda#Duygu Dianzenza
Yasak aşk iddiası evliliği bitirdi... Jet boşanma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 07:55

SURVIVOR yarışmasında birlikte yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda’nın aşk yaşadığı iddia edildi.

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İkilinin hayranları tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Evli ve bir çocuk babası olan Efecan Dianzenza sessizliğini korurken Yağmur Banda ‘yasak aşk’ iddialarını sosyal medyada yalanladı.

Yasak aşk iddiası evliliği bitirdi... Jet boşanma

Bu iddiaların basına yansımasının ardından Efecan Dianzenza ve 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza ile jet hızıyla boşandı.

Efecan Dianzenza’nın avukatı boşanma haberini dün sosyal medyada şöyle duyurdu: “Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar karşılıklı evlilik birliklerini sonlandırma kararı almış ve bugün boşanmışlardır.”

Yasak aşk iddiası evliliği bitirdi... Jet boşanma

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#Efecan Dianzenza#Yağmur Banda#Duygu Dianzenza

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