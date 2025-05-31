Yasak aşk iddiası evliliği bitirdi... Jet boşanma!

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İkilinin hayranları tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Evli ve bir çocuk babası olan Efecan Dianzenza sessizliğini korurken Yağmur Banda ‘yasak aşk’ iddialarını sosyal medyada yalanladı.

Bu iddiaların basına yansımasının ardından Efecan Dianzenza ve 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza ile jet hızıyla boşandı.

Efecan Dianzenza’nın avukatı boşanma haberini dün sosyal medyada şöyle duyurdu: “Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar karşılıklı evlilik birliklerini sonlandırma kararı almış ve bugün boşanmışlardır.”