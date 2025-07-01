Yasak aşk evliliğe uzanmıştı... Onu etkilemek için ne diller dökmüş: Keşke bir nefes gibi içime çeksem seni!

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Damat 61, gelin de 55 yaşındaydı. Üstelik damadın ikinci, gelinin de üçüncü evliliğiydi. Ama ikisi de sanki ilk kez evleniyormuş gibi heyecanlı ve mutluydu... Daha da ötesinde öyle büyük bir gösteriş içinde olup bitti ki her şey şimdiden "Yüzyılın düğünü" olarak tarihe geçti bu evlilik töreni.

Gelin ile damat hakkında bilinen ayrıntılardan biri, ikisinin de tanıştıklarında başkalarıyla evli olmasıydı... Özetle onları bu gösterişli düğüne götüren süreç yasak aşk olarak başlamıştı.

İşte şimdi düğünü için kesenin ağzını açan zengin damadın, geçen hafta sonu hayatını birleştirdiği yeni karısını, daha o dönemde yazdığı mesajlarla nasıl etkisi altına aldığı ortaya çıktı.

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YASAK AŞKTAN YÜZYILIN DÜĞÜNÜNE

Konuyu özel olarak takip etmeyenlerin bile hemen anladığı gibi Jeff Bezos ile Lauren Sanchez bu sözünü ettiğimiz kişiler....

Amazon'un kurucularından olan Bezos, dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak biliniyor... Karısı Lauren Sancez de TV dünyasının tanımış bir simasıydı aslında.

Şimdi artık karı- koca olan çift, tanıştıklarında Bezos, MacKenzie Scott ile Sanchez de Patrick Whitesell ile evliydi...

Hatta onların birbirleriyle tanışmasına vesile olan da Bezos ile Whitesell'in arkadaşlığıydı.

Ama sonuç olarak aralarında yasak bir aşk doğdu. Günü geldi Bezos ile Sanchez gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Radar adlı internet sitesi de Jeff Bezos'un, yaşına rağmen bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Lauren Sanchez'i, gönderdiği mesajlarla nasıl etki altına alıp baştan çıkardığını gözler önüne serdi.

'SENİ BİR NEFES GİSİ İÇİME ÇEKMEK İSTİYORUM'

Aslına bakılırsa Bezos'un, 2019 yılında ilk karısı MacKenzie Scott'tan boşanmasından sonra bu mesajlar konuşulmaya başlanmıştı. Ancak ilk kez bu kadar ayrıntı ortaya çıktı.

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Bunlara göre Bezos, Lauren Sanchez'in en çok neşeli ve hayata bağlı halinden etkilendi. Bunu da yazdığı mesajlarda ona belli etti zaten.

Jeff Bezos, Lauran Sanchez'e bir mesajında "Seni seviyorum, hayat dolu kız. Bunu sana bütün bedenimle, gözlerimle ve dudaklarımla çok yakında göstereceğim" diye yazdı.

Sonrasında mesajlarını bir adım daha ileri götürdü: "Seni koklamak istiyorum... Seni bir nefes gibi içime çekmek istiyorum. Sana sıkıca sarılmak istiyorum. Seni seviyorum, sana aşığım."

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Bezos, Lauren Sanchez'den öylesine etkilenmiş ki onun da kendisinden etkilenmesi için yazmadığı kalmamış: "Senin için tepeden tırnağa aşk doluyum. Kalbin, senin de orada bir yerin olabilmesi için hızlıca büyüyor."

Hatta Jeff Bezos, bu mesajlarda Sanchez'e gelecekleriyle ilgili onunla konuşmak istediğini de belirtmiş.

"Seninle konuşmak ve plan yapmak istiyorum. Dinlemek ve gülmek... Ben basitçe seninle birlikte olmak istiyorum. Sonra senin yanında uyumak ve yarın seninle birlikte uyanıp gazete okuyup kahve içmek istiyorum" diye devam etmiş.

Görünüşe göre Besos'un bu sözleriyle Lauren Sanchez'i etkisi altına alması çok da uzun sürmedi. İkili, birbirlerine aşık oldular. Zaten geçtiğimiz hafta sonu da eşine az rastlanır bir gösteriş içinde üç gün üç gece süren bir dizi eğlenceyle hayatlarını resmen birleştirdiler.