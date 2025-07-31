Üç çocuklu aileye yol göründü: Eşyalarını topluyorlar... Belki de o ünlü kapının önündeki son hatıra!

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Her ikisi de 43 yaşında olan Kate ile William, yeni bir eve taşınmayı planlıyor konuşulanlara göre... Çiftin, çocukları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis ile birlikte yaşadıkları Adelaide Cottage artık onlara küçük geldiği için başka ve daha geniş bir konuta yerleşecek.



Aslında bunun için adı geçen konut hakkında bundan üç yıl önce de Kate ile William'ın taşınabileceği söylentisi yayılmıştı. Fakat Galler çifti bunun yerine Adelaide Cottage'e yerleşti.



Galler ailesinin yeni konutu ise İngiliz kraliyet ailesinin tarihi içinde önemli bir yeri olan Fort Belvedere konuşulanlara göre...

Burası hem aile için anlamlı hem de tarihe geçen bir skandalın imzasının atıldığı yer aynı zamanda.

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Kate ve William, 2022 yılından bu yana üç çocuklarıyla birlikte Adelaide Cottage'da yaşıyorlardı... Geçen haziran ayında da evlerinin kapısı önünde verdikleri bu pozu sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Belki de o kare, kendilerine üç yıl yuva olan konutun önünde verdikleri son pozdu.





AİLENİN TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Hemen söylemek gerekirse Fort Belvedere, iki kocasından boşanmış Wallis Simpson'a duyduğu aşk nedeniyle tahtından ve tacından vazgeçen Kral 8. Edward'ın tarihin akışını değiştiren tahttan feragat karanını verip imzaladığı konut.

Ayrıca Edward bir süreliğine burada boşanmış sevgilisiyle birlikte yaşadı.



Fort Belvedere 1750 ile 1755 yılları arasında o dönemdeki Prens William tarafından inşa ettirildi. Windsor'daki Büyük Park arazisinde yer alan Fort Belvedere (Belvedere Kalesi) İngiliz kraliyet ailesi arasında sadece Fort (Kale) olarak da anılıyor sıklıkla.



Bu mülk, inşa edildikten sonra Kral 4. George tarafından genişletildi. Sekizgen bir yemek odası, üç katlı bir ek bina ve büyük bir bayrak direği eklendi.

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Kale, daha sonra Kraliçe Victoria tarafından çay evi olarak kullanıldı.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDE TARİHİN DEĞİŞTİĞİ YER

Uzun yıllar boyunca nadiren daimi ikamet konutu olsa da Fort Belvedere 1929'da en ünlü sakinini buldu ve İngiltere tarihinin en ünlü anlarından birine sahne oldu.



Sonradan Kral 8. Edward olarak tahta geçecek olan Galler Prensi Edward buraya yerleşti. Bugünkü parayla 1.89 milyon sterline de mülkü yeniledi.

Banyo odaları, buhar odaları, duşlar, gömme dolaplar, merkezi ısıtma sistemi ekletti. Ayrıca bir yüzme havuzu ve tenis kortu yaptırdı. Yeni ahırlar inşa ettirdi.



Fakat bunun sonrasında bu konutta öyle sandığı kadar uzun bir süre oturamadı. Başından iki evlilik geçmiş Amerikalı Wallis Simpson'a aşık oldu.

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Tabii ki bu aşk o dönemde büyük bir skandal yarattı. Her ne kadar şimdi daha hoş karşılansa da 1930'larda üstelik de tahttaki kralın boşanmış bir kadınla aşk yaşaması, evlenmesi kabul edilir bir durum değildi.

GENİŞLETTİ, YENİLETTİ AMA ÇOK YAŞAYAMADI

Kral 8. Edward da bu gerçekle yüzleşti ve Wallis Simpson aşkı uğruna 1936 yılında tahtından feragat etti. İşte bu kararı da Fort Belvedere'de verdi. Sonrasında Simpson ile evlendi ve Windsor Dükü unvanıyla Fransa'ya sürgüne gönderildi.

Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın üç çocuklarıyla birlikte yerleşecekleri konutun işte böyle ilginç bir tarihi var.



Fort Belvedere'de bir süreliğine Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeni Gerald Lascelles yaşadı. Sonrasında konut 1955 yılına kadar boş kaldı. 2021 yılındaki ölümüne kadar da Kanadalı milyarder Galen Weston burada kiracı olarak yaşadı.



Şimdi ise görünüşe göre Kate ile William ve üç çocuklarının yeni yuvası olacak.