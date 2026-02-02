‘Yasak’ aşıklarını artık özgürce yaşıyorlar… ‘Çok vakit kaybettik sevgilim, hadi evlenip anne baba olalım!’

Haberin Devamı

İkisi de evliyken başlayan ilişkileri ve sonra peş peşe eşlerinden boşanmaları olay yaratan Hugh Jackman ve sevgilisi Sutton Foster’ın evlilik yolunda oldukları ve bir de çocuk istedikleri konuşuluyor.

İkili 2021'in sonlarında prömiyeri yapılan Broadway müzikali The Music Man'de birlikte başrol oynamışlardı. O zamanlar ikisi de başka kişilerle evliydi, ancak sahnedeki kimyalarının sahne dışında bir aşka yol açtığına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Sahnede ve kuliste başlayan yakınlaşmaları kısa sürede aşka dönüşünce önce Hugh Jackman 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldı ardından da Sutton Foster 10 yıllık kocası Ted Griffin’i terk etti.

Ardından da ikilinin aşklarının ikisi de evliyken başladığı yönünde söylentiler yayıldı ve Hugh Jackman’la Sutton Foster ilişkilerini gizlice, meraklı gözlerden kaçarak yaşamaya başladılar.

Artık her şey açığa çıktıktan sonra saklanmaktan vazgeçen aşıklar ilk kez el ele pozlarının çekildiği Ocak 2025’ten beri mutlu ilişkilerini dünyanın gözü önünde yaşıyorlar.

Çifte yakın kaynaklar "Hugh ve Sutton uzun süre hayatlarını açıkça yaşayamayacaklarını hissettiler, bu yüzden sonunda kamuoyuna açık bir çift oldukları için işler çok hızlı ilerliyor. Sonunda atabilecekleri tüm adımlar konusunda çok heyecanlılar." diyor.

Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı zaten bir süredir konuşuluyordu. Şimdi gelen haberlere göre ise ikili sadece evlenmekle kalmayıp anne baba olma hayali de kuruyor. 57 yaşındaki Hugh Jackman ve 50 yaşındaki sevgilisi Sutton Foster’ın evlendikten sonra bir çocuk evlat edinmeyi planladıkları iddia edildi.

Her ikisinin de önceki eşlerinden evlat edindikleri çocukları vardı: Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 2000 yılında Oscar ve Ava adında biri kız biri erkek iki çocuk evlat edindiler. Çiftin oğulları Oscar 25, kızları Ava ise artık 20 yaşında.

Sutton Foster ve eşi de yıllarca çocuk sahibi olmaya çalıştıktan sonra 2017’de Emily adında bir kız çocuk evlat edinmişlerdi. Emily de 8 yaşında.

Sutton Foster’ın küçük kızını çok seven Hugh Jackman zaten ona çok iyi bir üvey baba olmuş durumda.

Ancak ünlü aşıklar evlendikten sonra bir de birlikte büyütecekleri bir çocuk sahibi olmak ve tam bir aile haline gelmek istiyorlar.

Sutton Foster’ın aşk ve ilişki işlerine çok geleneksel yaklaştığı ve artık birlikte bir hayat kuracaklarsa parmağında bir yüzük görmek istediği söyleniyor.

Hugh Jackman da bu konuda zaten gönüllü ve bir anda önce sevdiği kadınla evlenmek için can atıyor.

Çift şimdilik Hugh Jackman’ın Deborra Lee Furness’la evliyken aldıkları ve ayrıldıktan sonra kendisinde kalan New York’taki çatı katında yaşıyor. Ancak söylenenlere göre çift biraz daha rahat bir yaşam ve geniş bir ev istedikleri için Manhattan dışında satın alabilecekleri bir ev arıyorlar.