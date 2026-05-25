YaÅŸ oldu 56... Hala 25 yÄ±l Ã¶nceki pantolonu giyiyor

YaÅŸ oldu 56... Hala 25 yÄ±l önceki pantolonu giyiyor

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 25, 2026 18:09

Jennifer Lopez, kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llara meydan okuyor...

Son olarak Ben Affleck ile boÅŸanmasÄ± nedeniyle uzun uzun gÃ¼ndemde kalan 56 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, bu kez bambaÅŸka bir nedenle gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

ArtÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayayan Lopez, 2001 yÄ±lÄ±nda yani bundan tam 25 yÄ±l Ã¶nce Ain't It Funny adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n video klibinde giydiÄŸi kot pantolonu hala kullanabildiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
25 yÄ±l Ã¶nce giydiÄŸi pantolonla Ã§ekilen bir video klibi paylaÅŸan Lopez Ã¼zerindekinin 2001 yÄ±lÄ±nda giydiÄŸi pantolonun 'ta kendisi' olduÄŸunu belirtti.

JLo, kot pantolonunu, karÄ±n kaslarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan kÄ±sa bir bluzla tamamladÄ±. Bu sayede iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine ve aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen hala nasÄ±l da formda kalabildiÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Jennifer Lopez, sÃ¶z konusu videoda bir dijital platformda yayÄ±nlanan Off Campus adlÄ± yapÄ±mÄ±n 26 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± Mika Abdalla ile dans ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Lopez, iÅŸ hayatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±nda da disiplin tutkusuyla biliniyor. YÄ±ldÄ±z, sÄ±k sÄ±k lÃ¼ks yatlarda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatillerde de gÃ¼vertede spor yaparken objektiflere takÄ±lÄ±yor.

