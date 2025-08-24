‘Yaş farkı aşkımıza engel olamaz’ demişlerdi… Çeyrek asır dayandı ama nafile… Biten bir evliliği zorla yaşatmaya çalışıyorlar

Haberin Devamı

Karşısına çıkan bu esmer güzeli görür görülmez büyülenmiş gibi olan Oscar’lı yıldız ona hemen vurulmuş hatta daha ilk buluşmalarında “Senden çocuklarım olsun istiyorum” deme cesaretini bile göstermişti.

Bu cüretkar tavrı başta hoş karşılanmadı ama sonrasında yılların deneyimi ve biraz da centilmenliğiyle bu güzel kadının gönlünü kazanmayı bildi.

Sonra da 25 yıllık mutlu bir evliliğe imza atıp iki de evlat yetiştirip yuvadan uçurdular.

Bu peri masalı gibi aşk söylenenlere göre artık deyim yerindeyse “can çekişiyor” ve Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çoktan bitmiş bu evliliği sadece görünürde sürdürüyor.

Evlenip çocukları olduktan sonra sinemaya da ekranlara da uzun süre ara veren Catherine Zeta-Jones, şu sıralarda Hollywood kariyerini yeniden canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Merakla beklenen Wednesday dizisinde başrollerden birini üstlenen yıldız oyuncunun mesleğine geri dönüşü ise anlaşılan artık çoktan kendini emekli etmiş olan kocası Michael Douglas’ın işine gelmemiş…

Ünlü çiftin zaten sallantıda olan evliliğinin bu krizle birlikte iyice rayında çıktığı ve sona yaklaştığı konuşulur oldu.

İki çocukları da artık yetişkinliğe adım atan çift bir süre sanki hep tatildeymiş gibi gezip tozup güzel vakit geçirse de Catherine Zeta-Jones artık ara verdiği oyunculuğa ağırlık vermek istiyor.

Michael Douglas ise emekliliğini karısının dizinin dibinde geçirmek istediği için durumdan memnun değil. Çiftin yakınları “Catherine, Michael'ın Avrupa'da peşinden koştuğunu hissetmeden iş seyahatlerine çıkmak istiyor” diyor.

Bitmek bilmeyen dedikodulara göre ünlü çift artık zamanlarının çoğunu ayrı geçiriyor. Hatta bir ara Catherine Zeta-Jones’un ayrı bir evde kaldığı ve kendi ifadesiyle “”evde sürekli ayak altında dolaşan” yaşlı kocasından bıktığı söyleniyordu.