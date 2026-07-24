Yaş aldıkça gençleşip güzelleşiyor… Meğer formunun sırrı sabahları içtiği o çorbaymış!

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Aklı ve başarısı bir yana aynı zamanda dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak görülüyor.

Ve dünyaca ünlü sinema yıldızı kocasının yanında kırmızı halıda boy gösterdiğinde nice Hollywood yıldızından hiç farkı olmadığını giyim kuşamı ve zarafetiyle ortaya koymayı iyi biliyor.

Bahsettiğimiz bu isim George Clooney’nin dünyaca ünlü insan hakları avukatı karsı Amal Clooney.

Amal Clooney'nin diyet ve fitness rejimi ortaya çıktı. Ve anlaşılan kahvaltıda deniz yosunu çorbası içmek size göreyse ünlü avukatın sırrı çok basit!

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İki çocuk annesi ve çalışan bir kadın olarak Amal Clooney'nin elinde fazla boş zamanı olmadığı aşikar. Bu nedenle 48 yaşındaki uluslararası insan hakları avukatının diyet ve fitness rejimini yönetilebilir ancak etkili olacak şekilde uyguladığı söyleniyor.

Amal Clooney’nin güne, yenilebilir kahverengi deniz yosunu, susam yağı ve sarımsakla yapılan geleneksel bir Kore çorbası olan Miyeokguk ile başladığı söyleniyor.

Lübnan asıllı İngiliz avukat daha sonra öğle yemeğinde yağsız proteinler tüketiyor ve bilindiği kadarıyla Amal ve George Clooney’nin evinde çiftin yemeklerini hazırlamak için özel bir şef çalışıyor.

Vogue dergisi muhabiri Nathan Heller daha önce çiftin öğle yemeği sofrasına bir göz atmıştı ve ardından “Clooney beni mutfağa götürüyor, şefi yemekleri hazırlamış. Salata, hindi köfteli spagetti ve limon soslu tavuk göğsü var. Akşam yemeklerinde kendine ara sıra bir ödül veriyor, görünüşe göre haftada bir kez ailesiyle pizza gecesi yapıyor ve en sevdiği pizza, yanında roka salatası olan bir margarita” yazmıştı.

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George Clooney, 2013'ten beri aile için çalışan özel aşçıları Viviana Frizzi ile birlikte verdikleri bir röportajda “Her şeyi yapabilir, hatta sizi ağlatacak pestolu el yapımı gnocchi bile. İkizlerimiz olduğu için artık neredeyse her gece Vivi bizim için yemek yapıyor. Dışarı çıkmak eskisi kadar kolay veya ilginç değil. Ayrıca tüm arkadaşlarımız Como'da veya Londra'da yerel bir restorana gitmektense onun yemeklerini yemeyi tercih eder.” demişti.

George Clooney bu röportajın bir yerinde “Dürüst olmak gerekirse, Amal ve ben o kadar kötü aşçılarız ki, Vivi'den mutfakta herhangi bir ders almak, bir balinaya uçmayı öğretmek gibi olurdu.” diyerek karısının da kendisinin de hiç yemek yapamadığını itiraf etmişti.

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Yemek konusunda çok dikkatli davranan amal Clooney egzersizde de aynı şekilde disiplinli.

Gündelik egzersizlerinin yanında kocası George ile tenis de oynayan Amal Clooney’nin yıldız oyuncuyu sürekli yendiğini de kocası kendi ağzıyla "Amal gerçekten iyi bir atlet. Gençken bazı tenis turnuvaları kazandım. Birçok spor yaptım ve aslında iyi oynayabiliyorum. Ama Amal beni fena halde yeniyor." diye itiraf ediyor.

Amal Clooney’nin ayrıca her gün bir saat yürüyüş yaptığı, 20 dakika ağırlık kaldırdığı ve Pilates yaptığı da söyleniyor.

Başarılı avukat hayatın her alanında dengeyi bulmayı başarmış olsa da, yakın zamanda şöhretin onu kariyeri konusunda özgüvensiz hissettirdiğini itiraf etti. Bangkok'ta düzenlenen bir Cartier Diyalogları etkinliğinde konuşan Amal, 2014 yılında 65 yaşındaki Hollywood yıldızı George Clooney ile evlendikten sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

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Ünlü oyuncuyla tanışmadan önce, Amal gözlerden uzak, başarılı bir uluslararası hukuk kariyeri inşa etmişti; ancak dünyanın en ünlü yıldızlarından birinin karısı olduktan sonra bu ayrımı sürdürmenin çok daha zorlaştığını söylüyor.

"Garip bir durumdu. Eskiden iş hayatım ve özel hayatım vardı ve bunlar oldukça farklı görünebiliyordu ve birbirine karışmamalarını sağlayabiliyordum... sonra evlendim ve bu durum çok değişti.”

Özellikle 2017'de ikizleri Alexander ve Ella'yı kucaklarına aldıktan sonra çift üzerindeki ilgi yoğunlaştıkça, Amal başlangıçta profesyonel hayatında nasıl algılandığı konusunda aşırı derecede bunalmış hissettiğini söyledi.

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Kamuoyu önündeki imajının 'tek boyutlu' bir şekilde algılanmasından endişe duyduğunu itiraf eden Amal Clooney "Bu faktörün ailem veya ilişkim için önemli olan şeyleri yapmamı engellemesine izin veremezdim. Ne tür bir görünürlük elde edeceğime karar verebildiğim zamanlar daha kolaydı. Bu, yönetilmesi gereken yeni bir şeydi." diyor.