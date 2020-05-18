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Yarışmaya Tabs ile katıldı
SUNUCULUĞUNU Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında yarışan Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medyaya damgasını vurdu.
11 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme engelli olan Keskin, bir firmada avukat olarak çalıştığını dile getirdi. Köpeği Tabs’in kendisine iş, okul ve ev gibi hayatın bütün alanlarında rehberlik yaptığını anlatan Keskin, yarışmadan 60 bin TL ödül kazandı.
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