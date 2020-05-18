MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYarışmaya Tabs ile katıldı
GeriTelevizyon Yarışmaya Tabs ile katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 18.05.2020 - 07:58,Son Güncelleme:

Yarışmaya Tabs ile katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yarışmaya Tabs ile katıldı
Abone Olgoogle-news

SUNUCULUĞUNU Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında yarışan Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medyaya damgasını vurdu.

 11 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme engelli olan Keskin, bir firmada avukat olarak çalıştığını dile getirdi. Köpeği Tabs’in kendisine iş, okul ve ev gibi hayatın bütün alanlarında rehberlik yaptığını anlatan Keskin, yarışmadan 60 bin TL ödül kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle