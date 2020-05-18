Yarışmaya Tabs ile katıldı

11 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme engelli olan Keskin, bir firmada avukat olarak çalıştığını dile getirdi. Köpeği Tabs’in kendisine iş, okul ve ev gibi hayatın bütün alanlarında rehberlik yaptığını anlatan Keskin, yarışmadan 60 bin TL ödül kazandı.