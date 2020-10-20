Yarının Sınırında oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yarının Sınırında filmi oyuncu kadrosu

Yarının Sınırında filmi oyuncuları merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Bu filmlerden biri olan Yarının Sınırında da Subay Bill Cage karakterine usta isim Tom Cruise hayat veriyor. İşte Yarının Sınırında konusu ve oyuncuları

YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğine getirir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme güçlerine ulaşamaz. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır.

YARININ SINIRINDA OYUNCULARI

Yarının Sınırında oyuncuları arasında Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton gibi isimler bulunuyor.