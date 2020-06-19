Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yarına Tek Bilet Netflix'te izleyici karşısında!

Yarına Bilet filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarına Tek Bilet filmi Netflix’te 19 Haziran’da yayınlandı. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İşte Yarın Tek Bilet filminin konusu ve detaylar…

YARINA TEK BİLET FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor.

YARINA TEK BİLET OYUNCULARI

Filmin başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger paylaşıyor.

YARINA TEK BİLET NEREDEN İZLENİR?

Film 19 Haziran’da yayınlandı. Netflix üzerinden izlenebiliyor.