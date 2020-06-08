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Televizyon
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Yarına Tek Bilet hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Yarına Tek Bilet oyuncuları hakkında bilgiler

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Yarına Tek Bilet hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Yarına Tek Bilet oyuncuları hakkında bilgiler
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Yarına Tek Bilet filminin fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Atiye dizisinin yönetmeni Ozan Açıktan'ın imzasını taşıyan Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. Peki, Yarına Tek Bilet hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte Yarına Tek Bilet oyuncuları hakkında bilgiler...

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in paylaştığı Yarına Tek Bilet filminin tanıtımı yayın kanalı üzerinden paylaşıldı. Netflix plarformunun ilk orijinal Türk filmi olma özeliğini taşıyan Yarına Tek Bilet filmi 19 Haziran itibariyle izleyicilerle buluşacak. 

Yarına Tek Bilet Filminin Konusu

Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Yarına Tek Bilet, 19 Haziran'da Netflix'te gösterimde olacak.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.

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