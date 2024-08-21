Jennifer sonunda davayÄ± aÃ§tÄ±, boÅŸanÄ±yorlar Evlilikleri iki yÄ±l zor dayandÄ±

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Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼nlÃ¼ Ã§ift; gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinin ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak iÃ§in gereken resmi adÄ±mÄ± attÄ±.

Â Dava dosyasÄ±nda Ã§iftin 26 Nisan 2024 gÃ¼nÃ¼nden bu yana ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± bilgisi de yer aldÄ±.

Affleck ile Lopez, 2022 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce sÃ¼rpriz bir Las Vegas nikahÄ± ardÄ±ndan da ilk niÅŸanlarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± yerde yani Affleck'in Georgia'daki malikanesinde dÃ¼zenlenen Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸlerdi.Â

Ã–ÄŸrenildiÄŸine gÃ¶re Lopez ile Affleck, evlilik Ã¶ncesi bir evlilik anlaÅŸmasÄ± yapmadÄ±.

Bu yÃ¼zden son iki yÄ±ldaki kazanÄ±mlarÄ± ortak kabul ediliyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle bu servetin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda aralarÄ±nda uzun sÃ¼recek bir Ã§ekiÅŸme yaÅŸanabilir.

Bu, Lopez'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Affleck'in ise ikinci evliliÄŸiydi. Affleck, daha Ã¶nce Jennifer Garner ile evlenip boÅŸandÄ±. Lopez'in ise Noah Ojani, Chris Judd ve Mark Anthony ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikler boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.





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Bu arada Lopez'in boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§mak iÃ§in 20 AÄŸustos'u beklemesinin de Ã¶zel bir nedeni var. Tam da Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼ren ikinci evlilik tÃ¶renlerinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ o gÃ¼n. Magazin basÄ±nÄ±nÄ±n kendilerine taktÄ±ÄŸÄ± isimle Bennifer Ã¶nce 16 Temmuz'da Las Vegas'ta bir nikah kÄ±ydÄ±. Ondan yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra 20 AÄŸustos'ta da Affleck'in Georgia'daki malikanesinde dÃ¼ÄŸÃ¼n baÅŸladÄ±.Bu arada bu malikanenin Ã§ift iÃ§in baÅŸka bir anlamÄ± da var: Ä°lk niÅŸanlandÄ±klarÄ±nda iliÅŸkilerinin yÃ¼rÃ¼mediÄŸine ve ayrÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸine karar verdikleri yer de burasÄ±ydÄ±.ÂKÄ±sacasÄ± Lopez ile Affleck'in evliliÄŸi bir dizi sembol tarihle son noktaya geldi.Â

SÃ–YLENTÄ°LER MAYIS AYINDA BAÅžLADI

Ã‡iftin evliliÄŸinin iyi gitmediÄŸine dair sÃ¶ylentiler geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸladÄ±. Lopez, MET Gala gecesine yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herkes "Evlilik bitiyor mu?" sorusunu sormaya baÅŸladÄ±.

Bu da nedensiz deÄŸildi elbette.

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Zaten epeydir Bennifer Ã§iftiyle ilgili bu tarz sÃ¶ylentiler sÃ¼rÃ¼p gidiyordu. Fakat bir buÃ§uk ay sonra Lopez ile Affleck, ilk kez yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.

BirkaÃ§ kez daha el ele kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±lar. Bir yandan sÃ¶ylentileri durdurmak diÄŸer yandan da evliliklerine bir ÅŸans daha vermek istediler. Fakat olmadÄ±.

Son olarak birlikte satÄ±n aldÄ±klarÄ± malikaneyi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nda artÄ±k boÅŸanacaklarÄ± onlarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nde kesinleÅŸmiÅŸ oldu.

AÅžKIN ATEÅžÄ° YILLAR Ã–NCE FÄ°LM SETÄ°NDE YANDI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yÄ±lÄ±nda Gigli filminde birlikte oynadÄ±. O sÄ±rada baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼gÃ¼yle taÃ§landÄ±rdÄ±lar. Sadece iki yÄ±l sonra evlilik planlarÄ± yaparken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

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2021 yÄ±lÄ±nda tekrar bir araya gelip 2022 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.

O ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde neler hissettiÄŸini Lopez evliliklerinden hemen sonra mutlu gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nemde konuk olduÄŸu bir programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Lopez, Ben Afleck ile niÅŸanÄ± bozduklarÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk acÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisini "Ã¶lecek gibi" hissettiÄŸini bir kez daha sÃ¶yledi.

Lopez "20 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ iptal ettiÄŸimizde bu benim hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. DÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶ylemeliyim ki kendimi Ã¶lecek gibi hissettim" dedi.

'BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N DELÄ° OLDUÄžUMUZUN FARKINA VARDIK'

Jennifer Lopez "ruh eÅŸim" dediÄŸi Ben Affleck'le birbirlerine nasÄ±l aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± da anlattÄ± rÃ¶portajda.

Hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda, giÅŸede ve eleÅŸtiriler konusunda tam anlamÄ±yla bir fiyasko olan 2001 tarihli Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p romantik iliÅŸkiye baÅŸlayan Ã§iftin geÃ§miÅŸini bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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O dÃ¶nemde de Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift, 2002 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±.

Fakat iki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez ve Affleck'in iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini, aktÃ¶rÃ¼n Georgia'daki malikanesinde taktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°lk dÃ¶nem hÃ¼sranla sonuÃ§lansa da Ã§ift yÄ±llar sonra yine o yÃ¼zÃ¼klerin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lkte birbirlerine "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte olma sÃ¶zÃ¼ verdi.

Lopez, set arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " SanÄ±rÄ±m olan ÅŸu: Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iyi arkadaÅŸ olduk. Sonra da birbirimiz iÃ§in deli olduÄŸumuzun farkÄ±na vardÄ±k."

Bundan sonra anlattÄ±klarÄ± ise gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olan birÃ§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ±yla benzerlikler taÅŸÄ±yor: "Film bitti ama ben kendimi, sÃ¼rekli onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken buldum. Bu arada da kendi iÅŸime bakÄ±yordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼reÃ§te bitmiÅŸ bir iliÅŸkiden yeni Ã§Ä±kÄ±yordum."

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BAÅžKALARIYLA EVLENDÄ°LER

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in niÅŸanlarÄ± bittikten sonra ikisi de farklÄ± hayatlar kurdular.

Affleck, Jennifer Garner ile evlendi. Lopez ise Marc Anthony ile bir evlilik yaptÄ±. Ä°kisi de bu evliliklerden Ã§ocuk sahibi oldu. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lopez ne yaparsa yapsÄ±n, kiminle birlikte olursa olsun Ben Affleck'i unutamadÄ±. Belli ki Affleck de onu unutamamÄ±ÅŸtÄ±.

Bennifer Ã§ifti, 2022 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ama yine yollarÄ± mutluluÄŸa deÄŸil ayrÄ±lÄ±ÄŸa uzandÄ±.

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AFFLECK'Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°

Bu Ben Affleck'in ikinci boÅŸanmasÄ±... Affleck, ilk evliliÄŸini 2005 yÄ±lÄ±nda Jennifer Garner ile yaptÄ±. Bu evlilikten Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldular. Fakat evliliÄŸin 10'uncu yÄ±lÄ±nda Ben Affleck'in karÄ±sÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±yla aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± duyuldu.

Garner ile Affleck, evliliklerini ayakta tutmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±lar ama sonunda boÅŸanma kararÄ± geldi. Ã‡iftin resmen boÅŸanmasÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.





LOPEZ DAHA Ã–NCE ÃœÃ‡ KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Lopez ise Affleck'ten Ã¶nce Ã¼Ã§ kez daha evlendi. ÃœÃ§Ã¼ de fazla uzun sÃ¼rmedi ve boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.

Lopez ilk bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± da genÃ§ yaÅŸÄ±nda trajik ÅŸekilde Ã¶len ÅŸarkÄ±cÄ± Selena'yÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± yapÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirdi: O sÄ±rada takvimler 1997 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O yÄ±l aynÄ± zamanda ilk kocasÄ± Ojani Noa ile evlendiÄŸi yÄ±ldÄ±.

YÄ±llar sonra Ojani'nin o dÃ¶nemi "Tamamen aÅŸÄ±ktÄ±k, deli gibi aÅŸÄ±ktÄ±k" diye tanÄ±mlasa da evlilik sadece 11 ay sÃ¼rdÃ¼. Bunda da aralarÄ±na giren kÄ±skanÃ§lÄ±k duygusunun bÃ¼yÃ¼k etkisi oldu.

Bu arada Lopez ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ilk kocasÄ± Ojani'nin Miami'deki bir KÃ¼ba restoranÄ±nda garson olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Noa sonradan aktÃ¶r ve yapÄ±mcÄ± olarak adÄ±nÄ± duyurdu.

BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Noa'nÄ±n iliÅŸkisi hakkÄ±nda bir kitap yazmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yayÄ±nlamayÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama Jennifer Lopez bunu yasal yollardan engelledi.

Noa'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lopez'in kendisinden sonraki sevgilisi Sean Diddy Combs ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸlamasÄ± onun da kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klenmesine neden oldu.

Bunu da bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Ojani Noa: "Jennifer'Ä± aradÄ±m ve ona neden Sean ile randevuya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. O da bana 'Bunu yapmam gerektiÄŸi sÃ¶ylendi' dedi... KÄ±skanÄ±yordum, kendimi tutamayÄ±p baÄŸÄ±rdÄ±m: 'Ama sen evlisin!'

Ojani Noa, yÄ±llar sonra eski karÄ±sÄ±nÄ±n Ben Affleck ile evlendiÄŸini duyduÄŸunda da ilginÃ§ bir yorum yaptÄ±: " Ona ve Ben'e en iyisini diliyorum. Ama bu iÅŸin uzun sÃ¼receÄŸine inanmÄ±yorum."

ARDINDAN Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°K GELDÄ°

Jennifer Lopez, Combs ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Love Don't Cost a Thing adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n video klibinde Cris Judd ile tanÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan aynÄ± yÄ±l evlendiler. Ama bu evlilik de Ã¶yle uzun sÃ¼rmedi

Cris Judd sonradan Lopez ile evlilikleri hakkÄ±nda "EvliliÄŸin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± iÃ§in hiÃ§ Ã§aba sarf etmedi" diye konuÅŸtu.

Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Size Jennifer'Ä±n iliÅŸkilerinin neden yÃ¼rÃ¼mediÄŸini anlatamam. Ama sanÄ±rÄ±m bu uÄŸurda Ã§aba gÃ¶sterip gÃ¶stermemenizle ilgili bir durum bu. Evlilik iÃ§in imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ã¶ylece yÃ¼rÃ¼yÃ¼p gidemezsiniz."

SONRA Ä°KÄ°ZLERÄ°NÄ°N BABASI Ä°LE EVLENDÄ°

Jennifer Lopez evliliklerinden birini de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile yaptÄ±. Bu evlilikten Emme ve Max adÄ±nda ikizleri dÃ¼nyaya geldi. Ama yine iliÅŸkileri yÃ¼rÃ¼medi. Ã‡ift, 2014 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu iÃ§in aralarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸ girmedi boÅŸandÄ±ktan sonra. Hala zaman zaman Max ve Emme hatÄ±rÄ±na bir araya geliyorlar.

Lopez hakkÄ±nda eski eÅŸi Marc Anthony gÃ¼zel sÃ¶zler sarf etti ayrÄ±ldÄ±ktan sonra: " Odaya ilk giren ve son ayrÄ±lan kiÅŸi hep o olurdu. O zamana kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en Ã§alÄ±ÅŸkan kiÅŸi oydu. O zamanlar durum benim iÃ§in bunun tam tersiydi. Jennifer'dan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim."

UZUN BÄ°R NÄ°ÅžANLILIK DÃ–NEMÄ° YAÅžADI

Lopez eski aÅŸkÄ± Ben Affleck'e dÃ¶nmeden Ã¶nce baÅŸka aÅŸklar da yaÅŸadÄ±. Uzun bir sÃ¼re de Alex Rodriguez ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. Ondan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Affleck ile aÅŸkÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

Lopez ile Affleck, 2022 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce Las Vegas'ta sÃ¼rpriz bir nikah kÄ±ydÄ±.

Sonra da ilk niÅŸanlarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± yerde yani Affleck'Ä±n Georgia'daki Ã§iftliÄŸinde Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±lar... Ama bunca heyecanla baÅŸlayan evlilikleri iyi gitmedi.

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