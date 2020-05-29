'Yarım Kalan Aşklar' için bir araya gelen Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz'den ilk kare

Çekimleri Haziran ayı içinde başlayacak olan “Yarım Kalan Aşklar”, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz birinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatıyor.

Yarım Kalan Aşklar’ın yönetmen koltuğunda Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor. BluTV'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz var.