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Yarım asır sonra aynı sıradalar

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#Hababam Sınıfı#Yeşilçam#Özel Çamlıca Lisesi
Yarım asır sonra aynı sıradalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:56

TÜRK sinemasının efsaneleri arasında yer alan “Hababam Sınıfı”nın hayatta kalan oyuncuları yarım asır sonra aynı sıralara oturarak filmin 50’nci yılını kutladılar.

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 Adile Sultan Kasrı’nda kurulu bulunan Hababam Sınıfı Müzesi, kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

'Hababam Sınıfı” oyuncularından Bülent İğdiroğlu, “6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü Hababam Sınıfı çok başka bir filmdi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz” dedi.

Yarım asır sonra aynı sıradalar

Ergun Sözen, “Hababam Sınıfı filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız. Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz” diye konuştu. Ahmet Arıman, “Aramızda olmayanlar var. Bütün emekler, bu başarılar onlarındır. Kemal Sunal’sız, Münir Özkul’suz, Adile Naşit’siz Hababam Sınıfı düşünülemez” dedi.

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Teoman Ayık da “Aradan 50 yıl geçti. Yıllar yıllı oynuyor, yıllar yılı da oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yarım asır sonra aynı sıradalar

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#Hababam Sınıfı#Yeşilçam#Özel Çamlıca Lisesi

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