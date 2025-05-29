Yarı yaşındaki güzele ‘kancayı taktı’ diyorlardı… Meğer babalık yapmadığı kızına kardeş istiyormuş

Haberin Devamı

Bu söylentiler doğru mu bilinmez. Gerçi Tom Cruise ve Ana de Armas son birkaç aydır sürekli bir arada görüntüleniyor ama bunun bir aşk olduğunu ikisi de henüz kabul etmiş değil.

ARALARINDAKİ AŞK MI İŞ Mİ DAHA BİLEN YOK

Ana de Armas bu konuya açıklık getirmek istemiş, geçtiğimiz günlerde Tom Cruise’la yakınlaşmalarının aşk değil iş ilişkisi gereğiyle olduğunu ima etmişti.

Ana de Armas konuya hangi gözle bakıyor bilinmez ama Tom Cruise hakkındaki dedikodulara göre bu yakınlaşma usta oyuncu için başka bir anlam taşıyor.

YILLARDIR GÖRMEDİĞİ BİR KIZI VAR

Nicole Kidman’la evliyken biri kızı bir erkek iki çocuğu evlat edinen Tom Cruise Katie Holmes’dan da Suri adında 19 yaşında bir kız çocuk babası.

Tom Cruise Ana de Armas'tan çocuk yapmak istiyor... Böylece reddettiği kızı Suri'nin yerine sevgisini verebileceği bir evladı daha olacak

Haberin Devamı

Ve bu baba kız ilişkisi yıllardır dile düşmüş durumda. Üyesi olduğu meşhur Scientology kilisesine katılmayı reddettiği için boşandığı Katie Holmez Tom Cruise’a kızı Suri konusunda da engel olmuştu.

İki evlatlık çocuğu kendisi gibi Scientology’ye katılan Tom Cruise kızı Suri’yi bu uğurda peşine takamayınca onunla görüşmeyi bıraktı hatta neredeyse kızı hiç yokmuş gibi davranarak yaşamaya başladı.

Tom Cruise ve Katie Holmes, Cruise'un üyesi olduğu Scientology kilisesi yüzünden ayrılmıştı... Holmes kiliseye girmek istemeyince çift boşanmış, Tom Cruise kızı Suri'yi kendi yanına çekemeyince onunla görüşmeyi de kesmişti

BABALIK ETMEDİĞİ KIZININ YERİNE KOYACAĞI YENİ BİR ÇOCUK...

Şimdilerde Ana de Armas’ın peşinden ayrılmayan Tom Cruise’un asıl amacının güzel yıldızdan bir çocuk yapmak olduğu konuşuluyor.

Haberin Devamı

Suri’yi 6-7 yaşlarından beri hiç görmeyen Tom Cruise ona ve eski karısı Katie Holmes’a sırtını dönmüş olsa da aslında çocuk hasreti çekiyormuş…

Tom Cruise kızı Suri'yle en son 2012'de fotoğraflanmıştı... Usta aktör öz çocuğunu 13 senedir hiç görmedi

Cruise öz kızı Suri’yi terk etmiş olsa da bir önceki eşi Nicole Kidman'la olan evlatlık çocukları Connor Cruise (29) ve Isabella Cruise (31) ile yakın ilişkisini sürdürüyor.

Çünkü bu iki çocuğu istediği şekilde Scientology kilisesine sokmayı başarmıştı.

EVLATLIK ÇOCUKLARINI PEŞİNDEN SÜRÜKLEMEYİ BAŞARMIŞTI

Ne yazık ki Connor ve Iseballa da bu kez anneleri Nicole Kidman’a sırt çevirmişti. İki evlatlık çocuğu anneleri Nicole Kidman’la görüşmüyor, Connor 2019’daki düğününe annesini çağırmamıştı.

Haberin Devamı

Tom Cruise’un kızı Suri’yle bağları ise 2012’de koptu. O zamanlar küçük bir kız olan Suri’yi basının yoğun ilgisi altında Disneyland’e götüren Tom Cruise o günden sonra onu ne aradı ne de gördü.

ÖZ KIZI EN SONUNDA ONUN SOYADINI REDDETTİ

Annesi Katie Holmes’la büyüyen ve babası hayatında hiç yer almayan Suri de aslında Tom Cruise’a artık sırtını dönmüş durumda. 19 yaşına basan Suri de tıpkı Angelina Jolie’nin çocuklarının Brad Pitt’e yaptığı gibi babasının soyadı olan Cruise’u artık kullanmıyor.

Annesi Katie Holmes'la birlikte New York'ta büyüyen Suri artık üniversite öğrencisi, başarılı bir genç oldu

Haberin Devamı

Geride maddi manevi mirasını bırakabileceği ve büyürken doya doya sevebileceği bir çocuğu daha olsun isteyen Tom Cruise anlaşılan Ana de Armas’ın peşine bu yüzden düşmüş.

Tıpkı anneleri Angelina Jolie'nin tarafını tutup babaları Brad Pitt'e sırt çeviren çocuklaerı gibi Suri de Tom Cruise'un soyadını kullanmak istemiyor

Yakın çevresi Tom Cruise’un Ana de Armas’ın mükemmel bir anne olacağını düşündüğünü ve bu yüzden de olası bir aşk ilişkisi ve aile kurma planları yaptığını söylüyor.