YarÄ± yaÅŸÄ±nda sevgililerle gezip tozsa ne Ã§are BoÅŸ yere heveslenme... 100 yaÅŸÄ±na da gelse seninle evlenmez

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde onunla ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var: Kendisi 50 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa bile hep yarÄ± yaÅŸÄ±nda sevgili ediniyor. Ama hiÃ§biriyle evlenmiyor.

EVLENEMEZ... Ã‡ÃœNKÃœ HAYATINDA ASLA VAZGEÃ‡EMEYECEÄžÄ° BÄ°R KADIN VAR

Bunun nedeni konusunda da birÃ§ok iddia ortaya atÄ±lÄ±yor elbette. Genel kanÄ± da Leonardo'da bir baÄŸlanma korkusu olduÄŸu. Ama yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa asÄ±l neden kesinlikle bu deÄŸil.

Leonardo hiÃ§bir sevgilisiyle kolayca evlenemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nda asla vazgeÃ§emeyeceÄŸi bir kadÄ±n var: Annesi! Yani onu doÄŸurup bÃ¼yÃ¼ten, hayatÄ±nÄ±n her aÅŸamasÄ±nda yanÄ±nda olan Irmelin Indenbirken.

Leonardo DiCaprio, ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar uzun bir sÃ¼redir 27 yaÅŸÄ±ndaki model Vittoria Ceretti ile birlikte. BazÄ± yorumlara gÃ¶re de Leonardo, onunla evlenip artÄ±k bir yuva kurabilir.

Haberin DevamÄ±

Ancak onu iyi tanÄ±yanlar, yÄ±ldÄ±zÄ±n 82 yaÅŸÄ±ndaki annesi Ä°rmelin Indenbirken'i bir kenara koyup Ã¼stelik onun onayÄ± olmadan DiCaprio'nun bunu yapabileceÄŸine hiÃ§ inanmÄ±yor.

Â



EVLENMESÄ° HÄ°Ã‡ KOLAY DEÄžÄ°L

YÄ±ldÄ±za yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Onun romantik hayatÄ±nÄ± anlamak istiyorsanÄ±z annesiyle iliÅŸkisini de anlamak zorundasÄ±nÄ±z. Irmelin Ã¶yle arka planda kalan biri deÄŸil. Leo'nun tÃ¼m dÃ¼nyasÄ±, hayatÄ±nÄ±n merkezinde ve kalÄ±cÄ± bir figÃ¼r" dedi.

Daha da Ã¶tesinde sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Leonardo istediÄŸi kadar bÃ¼yÃ¼sÃ¼n, hayatÄ±na istediÄŸi kadar gÃ¼zel kadÄ±n girsin onun iÃ§in Ã¶ncelik annesinin mutluluÄŸu ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesi.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Leonardo'nun bÃ¼tÃ¼n sevgilileri de zamanla bu durumu kavrÄ±yor. Bu da iliÅŸkide sorunlara yol aÃ§Ä±yor. OnlarÄ± dÃ¼pedÃ¼z rahatsÄ±z ediyor.

Leonardo DiCaprio, genellikle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya da sevgilileriyle deÄŸil annesiyle Ã§Ä±kÄ±yor. Sadece bu bile onun hayatÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen sevgilileri aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir darbe.

Haberin DevamÄ±





50 YAÅžINDA AMA HALA ANNESÄ°NÄ°N KUZUSU

Bir kaynak da "Leo, 50'li yaÅŸlarÄ±na gelmiÅŸ olabilir. Ama duygusal olarak annesinin onayÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyor" dedi.

Bu durum da Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana Ã¼nlÃ¼ olan, kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde duran ve kendi parasÄ±nÄ± kazanan DiCaprio iÃ§in son derece ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir durum.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Leonardo, bu durumu yÄ±llar Ã¶nce de bir rÃ¶portajÄ±nda ifade etmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Annem gibi bir kadÄ±nla evlenmek istiyorum" diyerek tercihini de ortaya koymuÅŸtu.