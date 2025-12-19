Yarı çıplak gezip ülke halkını deli etmişti... 'Kocasının kuklası' kendini anlattı: Ben sanat yapıyorum!

Haberin Devamı

Özellikle kırmızı halıda bunun örneklerini sergileyenler çok görüldü. Eğer biraz da meslekleri gereği dikkat çekmek zorunda olan ünlülerden söz ediyorsak bu durum bir noktaya kadar normal sayılır.

Ama o bütün bunların çok çok ötesinde bir görünüm sergiliyor. Zaten söylenenlere göre onun böyle yarı çıplak bir şekilde giyinmesini isteyen kocası...

Aslında bir mimar olan bu genç kadın da verdiği tuhaf röportajda giyimini ve kuşamını "sanat yoluyla kendini yeniden yaratmak" olarak nitelendirdi.

NEDEN AÇIK SAÇIK GİYİNDİĞİNİ İLK KEZ ANLATTI

Bu anlattığımız kişi Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in evlendiği Bianca Censori…

Aslında West'in şirketinde çalışırken sonradan onunla aşk yaşamaya başlayan 30 yaşındaki Censori, önceleri Kim Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu.

Fakat sonrasında kelimenin tam anlamıyla tanınmayacak kadar değişti... Özellikle de giyimi.

Kanye West'in isteğiyle yarı çıplak gezmeye başladı.

Hatta önceki yıl Grammy töreninde kırmızı halıda kameralara poz verirken üzerindeki kürkü çıkardı ve tamamen çıplak bile kaldı.





KENDİSİNİ TEMSİLEN YANINDAKİ KADIN SORULARI CEVAPLADI

Yıllardır "Kanye West'in kuklası" olarak anılan Censori, Interview dergisine bir röportaj verdi. Doğrusu orada da yine "tuhaflığını" konuşturdu.

Censori röportajda neden halka açık yerlerde vücut hatlarını gözler önüne seren kıyafetler giydiğini anlattı.

Bianca Censori bunu yaparken de ilginç bir yöntem seçti. Yöneltilen sorulara tıpkı Censori gibi giyinmiş saçını da onun gibi taramış başka bir kadın cevap verdi.

Aslında bir mimar olan ama Kanye West'in şirketinde tasarımcı olarak çalışırken onunla tanışan Bianca Censori, giyim tarzını "Bir sanatçının kendini ifade etme biçimi" olarak tanımladı.

Bunu basının dikkatini çekmek için yapmadığını ekledi sözlerine.

ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR

Sıra dışı görünümüne yönelik tepkilerin farkında olduğunu belirten Censori "İnsanların beni eleştirmesinden rahatsız değilim... Amacım da dikkat çekmek değil" dedi.

Daha doğrusu röportajda Bianca'yı temsil eden başka bir kadın üçüncü tekil şahıs kullanarak onun adına bu yanıtları verdi.

Censori'yi temsil eden diğer kadın yine onun adına şunları söyledi: "Kamuoyunun gözü önünde olan bir kadın, kendi rızası olmadan kendisinin farklı versiyonlarının çoğalmasını izlemek zorunda kalıyor. İnsanlar yansıtıyor, icat ediyor, siliyor. Bu yüzden o yarattıkları versiyonlar, hayalet benlikleri şekillendiriyor" dedi.

KANYE WEST NASIL İSTERSE ÖYLE GİYİNİYOR

Aslına bakılırsa uzun süredir Kanye West'in karısı Bianca'yı yanında bir süs eşyası olarak taşıdığı konuşuluyordu.

Önceki yıl İtalya tatilinde giydiği daha doğrusu giymediği kıyafetler yüzünden ülkeyi ayağa kaldıran Censori, giyimini "bir sanatçının kendini ifade biçimi" olarak tanımlıyor ama birçoklarına göre o konu mankeninden öte değil.

Bir dönem yakınlarının kendisine yönelik eleştirilerini dile getirmesine de "Beni rahat bırakın. Yıldız olmamı kıskanıyorsunuz" diyerek yanıt vermişti Censori.

Kanye West ise karısı Bianca'dan her fırsatta "Benim ilham perim" diyerek söz ediyor.

Aslına bakılırsa Censori, daha Kanye West ile evliyken ve ünlü rap'çinin firmasında çalışırken daha farklı bir şekilde görünüyordu.

O sırada sanki Kardashian'ın bir kopyası gibiydi Censori. Sonrasında değişti ve tam da Kanye West'in istediği gibi giyinip öyle görünmeye başladı.





Bianca Censori bir dönem Kanye West'in bir önceki eşi Kim Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu.





Kanye West ile çıktığı İtalya tatilinde Bianca Censori'nin giyimi ülkedeki bazı insanların tepkisini çekmişti. Çift, mahkemelik olmaktan zor kurtuldu.