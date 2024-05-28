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Yargı'ya muhteşem veda

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#Yargı#Yargı Final#Yargı Veda
Yargıya muhteşem veda
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 08:15

Kanal D’nin üç sezondur ekrana gelen Emmy ödüllü dizisi ‘Yargı’ önceki akşam final yaptı. Dizinin seyircili özel gösterimli veda gecesinin geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.

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Kanal D’nin üç sezondur ekranlara damga vuran Emmy ödüllü dizisi “Yargı” muhteşem gala gecesiyle ekranlara veda etti. 95’inci bölümüyle final yapan dizi için önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde veda organizasyonu düzenlendi. Ekip, final bölümünü seyirciyle birlikte izledi. Kanal D, teve2, D-Smart, Dizi Smart Max kanallarından canlı yayınlanan gecede sürpriz isimler de sahne aldı.

Yargıya muhteşem veda


Gösterim biletlerinin günler öncesinden tükendiği veda gecesini izlemek isteyenler kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dizi oyuncuları seyircilerin arasından alkışlar eşliğinde kırmızı halıdan yürüyerek alana geldi.

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Yargıya muhteşem veda

Pınar Deniz, Museum Of Fine Clothing marka bir kıyafet tercih etti.

Başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’na sevenleri büyük ilgi gösterdi. Veda gecesinden elde edilen gelir, deprem bölgesindeki gençler ile Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı. 

Yargıya muhteşem veda

“Yargı”nın yönetmeni Ali Bilgin, final gecesine eşi Defne Kayalar ile katıldı.

Bizimle gurur duyuyorum

Pınar Deniz, “Bizi çok duygulandırdı her gelen. Eminim bütün arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur. Üç sezon sonundaki emeğimizi gördük. Gurur duyuyorum bizimle. İyi ki ‘Yargı’ var! Sizlerden ayrılacağımız için çok üzgünüz. Böyle bir işin içinde olduğum için hep gurur duyacağım” dedi.

Yargıya muhteşem veda


Kaan Urgancıoğlu, duygulandıklarını söyledi: “Üç sezonluk emek var. Bizim için zor bir akşam. Bizim için bu geceyi kolaylaştırdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz.”
Filmin senaristi Sema Ergenekon da duygularını dile getirdi: “Gözyaşlarımı çok zor tutuyorum. Benim için çok zor bir gece. Seyircimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Yargıya muhteşem veda

Hayranlar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ne girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Yargıya muhteşem veda

Uğur Aslan, hayranlarıyla yakından ilgilendi.

Yargıya muhteşem veda

Uğur Aslan, gösterim sonrası ekipçe gittikleri Terzi adlı mekanda eşi Sema Ergenekon’un gözlerinin içine bakarak şarkılar söyledi.

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Yargıya muhteşem veda

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı

Yargıya muhteşem veda

Uğur Polat ve Zeyno Eracar, kırmızı halıda birlikte yürüdü.
Yargıya muhteşem veda

Sema Ergenekon ve Uğur Aslan çiftine kızları Asya Aslan eşlik etti.

Yargıya muhteşem veda

Ali Seçkiner Alıcı






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#Yargı#Yargı Final#Yargı Veda

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