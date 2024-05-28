Yargı'ya muhteşem veda

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Kanal D’nin üç sezondur ekranlara damga vuran Emmy ödüllü dizisi “Yargı” muhteşem gala gecesiyle ekranlara veda etti. 95’inci bölümüyle final yapan dizi için önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde veda organizasyonu düzenlendi. Ekip, final bölümünü seyirciyle birlikte izledi. Kanal D, teve2, D-Smart, Dizi Smart Max kanallarından canlı yayınlanan gecede sürpriz isimler de sahne aldı.

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Gösterim biletlerinin günler öncesinden tükendiği veda gecesini izlemek isteyenler kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dizi oyuncuları seyircilerin arasından alkışlar eşliğinde kırmızı halıdan yürüyerek alana geldi.

Pınar Deniz, Museum Of Fine Clothing marka bir kıyafet tercih etti.Başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’na sevenleri büyük ilgi gösterdi. Veda gecesinden elde edilen gelir, deprem bölgesindeki gençler ile Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı.

“Yargı”nın yönetmeni Ali Bilgin, final gecesine eşi Defne Kayalar ile katıldı.

Bizimle gurur duyuyorum

Pınar Deniz, “Bizi çok duygulandırdı her gelen. Eminim bütün arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur. Üç sezon sonundaki emeğimizi gördük. Gurur duyuyorum bizimle. İyi ki ‘Yargı’ var! Sizlerden ayrılacağımız için çok üzgünüz. Böyle bir işin içinde olduğum için hep gurur duyacağım” dedi.





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Kaan Urgancıoğlu, duygulandıklarını söyledi: “Üç sezonluk emek var. Bizim için zor bir akşam. Bizim için bu geceyi kolaylaştırdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz.”Filmin senaristi Sema Ergenekon da duygularını dile getirdi: “Gözyaşlarımı çok zor tutuyorum. Benim için çok zor bir gece. Seyircimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”Hayranlar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ne girişte uzun kuyruklar oluşturdu.Uğur Aslan , hayranlarıyla yakından ilgilendi.Uğur Aslan, gösterim sonrası ekipçe gittikleri Terzi adlı mekanda eşi Sema Ergenekon’un gözlerinin içine bakarak şarkılar söyledi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat YancıUğur Polat ve Zeyno Eracar, kırmızı halıda birlikte yürüdü.Sema Ergenekon ve Uğur Aslan çiftine kızları Asya Aslan eşlik etti.Ali Seçkiner Alıcı