Yargı’nın yeni tanıtımında romantik anlar başlıyor

Haberin Devamı

‘Yargı’nın Pazar akşamı seyirciyle buluşacak yeni bölümünden ikinci tanıtım ekranlara geldi. Tanıtımda Ceylin, bunca zaman Ilgaz’ı ne kadar incittiğini kabul ederken genç kadının duygularını dürüstçe dile getirdiği anlar duygusal dakikalara sebep oluyor. Şimdiye kadar hep duygularına ket vuran Ceylin’in bu hamlesi karşısında Ilgaz’ın ne yapacağı ise heyecanla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!