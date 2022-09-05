Yargı’nın yeni sezonundan nefes kesen tanıtım…

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Her Pazar yeni bölümleri ile ekrana gelen ve çok izlenen dizinin tanıtımında Savcı Ilgaz’ı öldürmekle suçlanan Ceylin’in, Eren Komiser’le olan sorgusunda söyledikleri yeni sezona dair merakı arttırıyor.

Yargı’nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizi yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi. Yayınlanan tanıtımda Ceylin’in, Eren Komiser ile sorgu anı hem duygusal anlara sahne olurken hem de yine soluksuz izlenecek bir sezonun ipuçlarını veriyor.

Yargı'nın yeni sezon tanıtımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. #Yargı hashtag'iyle beraber #Ilgaz #Ceylin #IlCey hashtagleri de gece boyunca Twitter gündeminde üst sıralarda yer aldı.

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Sema Ergenekon’un güçlü kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin heyecan dolu final sahnesi ve yayınlanan yeni sezon tanıtımı ardından ikinci sezonunda neler olacağı büyük merak uyandırıyor. Dizinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya gelirken yeni sezonda kadroya sürpriz isimler de dahil olacak.

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğenileri toplayan Yargı, heyecanla beklenen yeni sezonu ile Eylül’de Kanal D’de…