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Yargı’nın yeni bölümünden yürekleri burkan tanıtım... “Ya babamın yüzünü, sesini unutursam?”

#Yargı#Fragman#Kanal D

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden izleyenlerin içini burkan bir tanıtım yayınlandı. Yaşadığı büyük kaybın ardından Ceylin’i yalnız bırakmayan Ilgaz sevdiği kadına verdiği büyük destekle seyircilerden tam not alırken Ceylin’in perişan hali, yürekleri dağlıyor.

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Pazar akşamlarının en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında seyirci Ilgaz ve Ceylin’in duygu yüklü konuşmalarına tanıklık ediyor. Arka arkaya yaşadığı kayıpların Ceylin’e verdiği yorgunluk, açık bir şekilde görülürken babasının kaybıyla ilgili hissettiklerini dile getirmesi çaresizliğini gözler önüne seriyor. Babasının mezarının başında gözyaşlarına boğulan Ceylin’i bir saniye bile yalnız bırakmayan Ilgaz, sevdiği kadının hüznü karşısında eziliyor. Öte yandan Merdan ile Metin’in konuşması sırasında Metin’in Ceylin ile Ilgaz’ın düşman olmaması için gerçeklerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini vurgulaması Metin’in planının ne olduğuna dair merak uyandırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Fragman#Kanal D

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