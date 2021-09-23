Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son dakika... MSB duyurdu Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanlığı
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
Bilim Kurulu Üyesi Gündüzden yan etki açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yan etki açıklaması!#Koronavirüs
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş Berisha kararıSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!#Fenerbahçe
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Son Dakika: Mario Balotellinin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktıSon Dakika: Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın sözleri ortaya çıktı!#Mario Balotelli
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, ilk bölümüyle çok ses getiren dizisi Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da çok konuşuldu. Yayınlanan tanıtım, dizinin etkileyici hikayesine dair heyecanı artırdı.

Haberin Devamı

Tanıtımda kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin’in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar’a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor. Ceylin’in bu hallerine tanık olan Ilgaz ise ne yapacağını şaşırıyor. Erguvan Ailesi, İnci’nin ölümüyle sarsılırken Ceylin’in bu büyük acıyla nasıl başa çıkacağı ‘Yargı’nın izleyenlere yoğun duygular yaşatacak yeni bölümünde cevap bulacak.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 Yargı, yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz