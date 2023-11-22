Yargı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

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Yargı’nın bu haftaki bölümünde işler karışıyor. Diziden yayınlanan tanıtımda Ceylin eski arkadaşı Tülin’i görmeye gittiği esnada kızın fenalaşması üzerine ona müdahale ediyor. Bunun yanı sıra Kadir’in öldürdüğü Can’ın Osmanların bahçesinde gömülü çıkması Osman’ı büyük panikletirken Mercan’ın Ilgaz’a baba demesini Ceylin kıskanıyor. Tanıtımın sonunda Ilgaz’ın panik halde Ceylin ile yaptığı telefon konuşması Ceylin’in hayatı tehlikede mi sorusunu akıllara getiriyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!