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Yargı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 12:50

Bu sene 51. kez gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘’Telenovela’’ ödülü alarak ülkemizi gururlandıran Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

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Yargı’nın bu haftaki bölümünde işler karışıyor. Diziden yayınlanan tanıtımda Ceylin eski arkadaşı Tülin’i görmeye gittiği esnada kızın fenalaşması üzerine ona müdahale ediyor. Bunun yanı sıra Kadir’in öldürdüğü Can’ın Osmanların bahçesinde gömülü çıkması Osman’ı büyük panikletirken Mercan’ın Ilgaz’a baba demesini Ceylin kıskanıyor. Tanıtımın sonunda Ilgaz’ın panik halde Ceylin ile yaptığı telefon konuşması Ceylin’in hayatı tehlikede mi sorusunu akıllara getiriyor.

Yargı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

 

Yargı merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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