Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım…

Haberin Devamı

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ilgaz ve Metin, başını tekrar belaya sokan Çınar’ın üzerinde baskı kurarken Ilgaz, Metin’e Çınar’ın derdinin ne olduğunu soruyor. Metin ise Ilgaz’ın soruları karşısında geriliyor. Tuğçe, Fatih’in yanında Eren’in babası olduğunu itiraf ederken gerilim yükseliyor. Aylin’in) Ziver’e imalı sözleri “Ziver, Zümrüt’ün kendisini aldattığını öğrenecek mi?” sözlerini beraberinde getiriyor. Değişmekten korktuğunu söyleyen Ceylin’in sözleri karşısında Ilgaz duygulanırken tanıtım, Yargı’nın yeni bölümüne dair merakı artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Haberin Devamı

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…