Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı… “İşler karışıyor!”

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Ceylin, Osman’ı yaralı şekilde gördükten sonra bir açıklama beklerken, Osman yalan söyleyerek Çetin’in ismini veriyor. Yalanlar birbirini takip ederken Çınar yalancı şahidin cezaevinde gerçeği söylemesinden korkuyor.

Ilgaz ve Eren operasyondaki açığı fark edip gerçeği ararken Ceylin de Çetin’le yüzleşerek Osman’ı onun vurmadığını öğreniyor. Bir diğer soruşturmanın savcısı olan Derya dosyanın avukatı olan Ceylin’e Ilgaz’ın tersine onu kayırmadığını söylemesi ikili arasındaki gerginliği artırıyor.

Her anı soru işareti ve gizlenen gerçeklerle dolu fragmanın ardından Yargı seyircisi merakla pazar gününü bekliyor.

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