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Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı… “İşler karışıyor!”

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#Yargı#Kanal D#Ay Yapım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:07

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’dan 2’nci tanıtım seyirci ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda işler sarpa sararken, izleyenler gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağını merak ediyor.

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Ceylin, Osman’ı yaralı şekilde gördükten sonra bir açıklama beklerken, Osman yalan söyleyerek Çetin’in ismini veriyor. Yalanlar birbirini takip ederken Çınar yalancı şahidin cezaevinde gerçeği söylemesinden korkuyor.

Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı… “İşler karışıyor”

Ilgaz ve Eren operasyondaki açığı fark edip gerçeği ararken Ceylin de Çetin’le yüzleşerek Osman’ı onun vurmadığını öğreniyor. Bir diğer soruşturmanın savcısı olan Derya dosyanın avukatı olan Ceylin’e Ilgaz’ın tersine onu kayırmadığını söylemesi ikili arasındaki gerginliği artırıyor.

Her anı soru işareti ve gizlenen gerçeklerle dolu fragmanın ardından Yargı seyircisi merakla pazar gününü bekliyor.

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Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı… “İşler karışıyor”


Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı’ yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Ay Yapım

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