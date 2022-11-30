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Yargı’nın yeni bölümünden heyecan dolu fragman seyirciyle buluştu…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Yargı’nın yeni bölümünden heyecan dolu fragman seyirciyle buluştu…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 10:21

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden heyecan dolu tanıtımı izleyici ile buluştu. Serdar’ın cinayetine dair deliller ortaya çıkmaya başlarken, Ilgaz ve Ceylin yeni bir aile sorunu ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

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Ilgaz’ın, cinayet saatinde Çınar ve kızların bulunduğu yerde gördüğü kurşun iziyle biten 45’inci bölümün ardından, yeni bölümden merak dolu fragman yayınlandı. İşlenen cinayete dair bulduğu delildeki okların ailesini gösteriyor olmasından dolayı ne yapacağını bilemeyen Ilgaz büyük bir bilinmezliğin içine düşüyor. Emniyette görünen Merdan, Gül ve Çınar’ın söyleyecekleri merakla beklenirken bir diğer tarafta ise Yekta’nın ziyaretine gelen kişinin “siz benim babamsınız” cümlesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Cinayeti ailesinin işlemiş olma ihtimali Ceylin’i çaresizliğe sürüklerken hikayenin seyrine dair soru işaretleri ve merak artıyor.

Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.45’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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