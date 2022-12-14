Yargı’nın yeni bölümünden gerilim ve merak dolu bir fragman yayınlandı… 

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün final sahnesinde Ilgaz’a gelen mailde katilin Merdan değil Parla olduğu yazıyordu. Maili Pa
rs’a iletmeye karar veren Ilgaz, Ceylin’in durumdan habersiz olduğunu düşünerek bunu ondan gizliyor. Çınar, Özgür’de cinayet anının videosu olduğunu öğrenmesiyle olayda Yekta’nın payı olduğunu anlıyor. Yekta cinayeti Parla’nın işlediğini öğrenmesiyle Ceylin’le karşı karşıya geliyor. Çekilen cinayet videosunu izleyen Ilgaz, Pars ve Eren’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Ceylin’in neden Yekta’nın ofisine gittiği merak konusuyken Yekta’nın Ceylin’den birini öldürmesini istemesi işleri değiştiriyor. Haluk’un gittiği evde ölü bulduğu kişi ve fragmanın sonunda arabanın çarptığı kişinin kim olduğu yeni bölüme dair soru işaretlerini korurken merak ve gerilimi de artıyor.
Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz
ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan
, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…