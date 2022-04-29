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Yargı’nın yeni bölümünden duygu yüklü tanıtım… Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor…

#Kanal D#Yargı#Uğur Polat

Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden duygusal anların yaşandığı bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ilgaz Ceylin’le beraber tuttukları evi terk ederken Ceylin ise onunla yüzleşmek için peşinden gidiyor. Yaşanan yüzleşmenin ardından ikili, boşanma kararı alıyor.

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Her bölüm sürpriz gelişmeleriyle seyircilerine birçok duyguyu aynı anda yaşatmayı başaran Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ilgaz’ın Ceylin’in dinmeyen öfkesi sebebiyle evden ayrılması Ceylin’i gözyaşlarına boğuyor. Ilgaz’ın “Seni deli gibi seviyorum ama kalamıyorum…” sözleri izleyenleri derinden etkilerken tartışmalarının sonunda boşanmaya karar veren çiftin çaresiz halleri yürekleri burkuyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, ekran başındakileri duygudan duyguya sürükleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümü ile 08 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Kanal D#Yargı#Uğur Polat

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