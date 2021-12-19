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Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı… “Hiçbir şey hatırlamıyorum…”

#Yargı#Kanal D#Hüseyin Avni Danyal

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın izleyici ile buluşan yeni tanıtımında Ceylin, Engin’in arabasına saklandığı gece başına neler geldiğine dair hiçbir şey hatırlamazken, Ilgaz’ın ona gösterdiği büyük destek dikkat çekiyor.

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Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’nın 14’üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha ekrana geldi. Tanıtımda Ceylin’in şok geçirmiş halleri yürekleri burkarken Ilgaz’ın Ceylin için “O benim karım, kocası olarak burada duruyorum ve durmaya da devam edeceğim.” sözleri tanıtıma damga vuruyor. Ilgaz’ın Ceylin’e gösterdiği büyük ilgi ve destek takdir toplarken Ceylin’in o geceye dair hiçbir şey hatırlamaması genç kadını büyük bir çıkmazın beklediğinin habercisi oluyor. Heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıkacak olan Yargı’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanal D#Hüseyin Avni Danyal

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