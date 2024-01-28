Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

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Her bölümüyle izleyicileri Kanal D ekranına toplayan Ay Yapım imzalı dizi Yargı’da bu hafta da izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan 2’nci tanıtım birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.



Evden giden Çınar ile ilgili Ilgaz Ceylin’le dertleşirken Çınar ise karşısındakine abisinin Kadir’i öldürmemesiyle ilgili dert yanıyor.Tanıtımın sonunda Meltem’in Ceylin’e söylediği ‘Anlayacak o savcı’ sözleri ise hikayenin gidişatına dair merakı artırıyor.Yargı yeni bölümüyle 28 Ocak Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.