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Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 11:57

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı. Ilgaz Ceylin’e Çınar ile ilgili içini dökerken Meltem’in Ceylin’e ‘Anlayacak o savcı’ dediği anlar bölüme dair heyecanı artırıyor.

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Her bölümüyle izleyicileri Kanal D ekranına toplayan Ay Yapım imzalı dizi Yargı’da bu hafta da izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan 2’nci tanıtım birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

Evden giden Çınar ile ilgili Ilgaz Ceylin’le dertleşirken Çınar ise karşısındakine abisinin Kadir’i öldürmemesiyle ilgili dert yanıyor.
Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

Tanıtımın sonunda Meltem’in Ceylin’e söylediği ‘Anlayacak o savcı’ sözleri ise hikayenin gidişatına dair merakı artırıyor.
Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

Yargı yeni bölümüyle 28 Ocak Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

 

 

 

 

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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz

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