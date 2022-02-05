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Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha ekrana geldi…

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, çok izlenen dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Pars ve Yekta arasında seslerin yükseldiği tanıtımda Ceylin’in bir kez daha parmaklıklar arkasına düşmesi soru işaretleri yaratıyor.

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Yargı’nın izleyici ile buluşan yeni bölüm tanıtımında Pars ve Yekta’nın arasında tansiyon yükselirken Ilgaz’ın olay yerine delil yerleştirmekle suçlandığını öğrenen Ceylin, Ilgaz için endişe duyuyor. Çınar’ın Parla’yı korumak için söyledikleri “Parla’nın başı belaya mı girecek?” sorusunu beraberinde getirirken Zümrüt’ün bebeğinin Osman’dan olduğunu söylemesi ortalığın karışacağının sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in romantik anları dikkat çekerken Ceylin’in Ilgaz’a “Umarım sen de gitmezsin babam gibi…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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