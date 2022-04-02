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Yargı’nın yeni bölümünde tansiyon yükseliyor… Gerçekler ortaya çıkacak mı?

#Yargı#Kanal D#Ay Yapım
Yargı’nın yeni bölümünde tansiyon yükseliyor… Gerçekler ortaya çıkacak mı

Kanal D’nin, her bölümü merakla beklenen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın 27’nci bölümünden tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ceylin, Ilgaz’la yeni bir hayat kurmak için planlar yaparken Metin’in sırrı gün yüzüne çıkıyor.

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Bu yılın en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin Ilgaz ile kuracağı yuvanın planlarını yaparken acı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ilgaz’ın Yekta ile yaptığı araba yolculuğu merakı arttırırken Pars ile Eren’in gerçeğin peşine düştüğü anlar nabzı yükseltiyor. Metin’in yazdığı mektup izleyicilerde soru işaretleri yaratırken Derya Savcı’nın arabasının önünün kesilmesi heyecanlı bir bölümün sinyallerini veriyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Ay Yapım

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