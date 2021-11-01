Yargı’nın yeni bölümü yine nefes kesti… Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Önemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABDde yapılacakÖnemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABD'de yapılacak#MSB
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Macrondan skandal açıklamaMacron'dan skandal açıklama!#Macron
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Ödüllü narkotik polisi tutuklanmıştı 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamışÖdüllü narkotik polisi tutuklanmıştı! 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamış#Adana
Bakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadıkBakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık#İçişleri Bakanı
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
İstanbul’da tespit edildi 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntüİstanbul’da tespit edildi! 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntü#İstanbul
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı’nın yeni bölümü yine nefes kesti… Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı herkesi ekranlara kilitleyen dizisi Yargı’nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümü birçok duyguyu aynı anda yaşattı. Final sahnesinde Ceylin’in Engin’le yüzleşmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice yükseltirken izleyicilerinde nefesini kesti.

Haberin Devamı

Yargı’nın yeni bölümü yine izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Uzun süren çabalarıyla tüm okları Engin’e çevirmeyi başaran Ilgaz ile Ceylin, sonunda rahat bir nefes almaya hazırlanırken, Yekta oğlunu kurtarmak için Osman’ı hedef gösterecek tüm koşulları sağladı. Tüm bunlar yaşanırken Çınar’ın başına gelenler, Yargı’da ortalığın yine karışacağının sinyallerini verdi. Çınar’ın Metin’e sığındığı anlar, herkesi gözyaşlarına boğarken Metin’in bu sefer oğlu için neleri göze alacağı ise merak konusu oldu. Yine etkileyici bir finalle seyircinin heyecanını zirvede bırakan Yargı’da Ceylin, Engin’in karşısına çıkarak onunla yüzleşti. Nefeslerin tutulduğu bu gergin yüzleşmenin nasıl sonuçlanacağı ise sevilen dizinin bir sonraki bölümünde cevap bulacak.

 Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Tüm mecralarda yaklaşık 10 milyon erişim elde eden dizi #Yargı ve #Vicdan hashtagleri ile tüm gece boyunca hem Türkiye hem de Dünya çapında TT listelerinde yer aldı. Ayrıca karakterlerden; Ilgaz, Ceylin, Çınar, Yekta, Pars da TT listesinde yer aldı.

Haberin Devamı

 Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…

Yargı’nın yeni bölümü yine nefes kesti… Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…

Usta oyucu Ayşenil Şamlıoğlu, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yedinci bölümde ilk kez Ilgaz ile Pars’ın hocası ‘Şahver’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şamlıoğlu, geçmişte Ilgaz’ın dedesi Merdan’ın davasına bakan kişi olarak hikayede kilit bir role sahip olacak.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım