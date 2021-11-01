Yargı’nın yeni bölümü yine nefes kesti… Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…

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Yargı’nın yeni bölümü yine izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Uzun süren çabalarıyla tüm okları Engin’e çevirmeyi başaran Ilgaz ile Ceylin, sonunda rahat bir nefes almaya hazırlanırken, Yekta oğlunu kurtarmak için Osman’ı hedef gösterecek tüm koşulları sağladı. Tüm bunlar yaşanırken Çınar’ın başına gelenler, Yargı’da ortalığın yine karışacağının sinyallerini verdi. Çınar’ın Metin’e sığındığı anlar, herkesi gözyaşlarına boğarken Metin’in bu sefer oğlu için neleri göze alacağı ise merak konusu oldu. Yine etkileyici bir finalle seyircinin heyecanını zirvede bırakan Yargı’da Ceylin, Engin’in karşısına çıkarak onunla yüzleşti. Nefeslerin tutulduğu bu gergin yüzleşmenin nasıl sonuçlanacağı ise sevilen dizinin bir sonraki bölümünde cevap bulacak.

Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Tüm mecralarda yaklaşık 10 milyon erişim elde eden dizi #Yargı ve #Vicdan hashtagleri ile tüm gece boyunca hem Türkiye hem de Dünya çapında TT listelerinde yer aldı. Ayrıca karakterlerden; Ilgaz, Ceylin, Çınar, Yekta, Pars da TT listesinde yer aldı.

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Ayşenil Şamlıoğlu Yargı’nın kadrosunda…



Usta oyucu Ayşenil Şamlıoğlu, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yedinci bölümde ilk kez Ilgaz ile Pars’ın hocası ‘Şahver’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şamlıoğlu, geçmişte Ilgaz’ın dedesi Merdan’ın davasına bakan kişi olarak hikayede kilit bir role sahip olacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…