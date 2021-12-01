Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı... Engin tehditlerine devam ediyor…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Görüntüler ortaya çıktı Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...Görüntüler ortaya çıktı! Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...#Fenerbahçe
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Herkesi tehdit ediyor Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası varHerkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var#Sosyal Medya
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Sürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat Çok önemli uyarıSürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat! Çok önemli uyarı#Araç Bakımı
Komşusunu bombayla havaya uçurdu Gerekçesi pes dedirtti...Komşusunu bombayla havaya uçurdu! Gerekçesi 'pes' dedirtti...#Rusya
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gittiGeleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti#20'Li Yaşlarında Ölen Ünlüler
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı... Engin tehditlerine devam ediyor…

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Yargı sürükleyici bir bölümle daha ekrana gelmeye hazırlanıyor. Engin’in tehditlerinin devam ettiği tanıtım, yeni bölümde sürpriz gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini veriyor.

Haberin Devamı

Tanıtımda Ilgaz ve Ceylin’in davasına baktıkları Meltem’in kızı Elif’i apar topar evinden götürmeleri kafaları karıştırırken Ceylin’in “İnsan nasıl evladının canını yakar?” sözleri olaya dair gizemi artırıyor. Merdan’ın Çınar’a karşı büyük öfkesi dikkat çekerken, Parla’nın başına ne geldiği merakla bekleniyor. Seda’nın Pars’a karşı imaları devam ederken, Neva sinir krizi geçiriyor. Engin’in “Ben tek, siz hepiniz!” sözleri tehditlerine devam edeceğinin habercisi olurken Çınar’ın vicdan azabı giderek artıyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil