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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti…‘’Ceylin kurtulabilecek mi?’’

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 16:35

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım seyirciyle buluştu. Ceylin kendisi gibi kaçırılan diğer kişilerle konuşunca haftalardır tüm emniyetin peşinde olduğu katilin kurmaya çalıştığı yeni ailenin üyesi olduğunu anlıyor ve gerilim artıyor.

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Ceylin’in kaçırılmasının ardından büyük bir çaresizlik ve endişe yaşayan Ilgaz var gücüyle eşini bulmaya çalışırken, Ceylin de haftalardır aranan katil tarafından kaçırıldığını anlayınca oradan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlıyor. Daha önce yaşananları bilmeyen diğer kaçırılan kişilerle ise Ceylin arasında gerginlik başlıyor. ‘’Ceylin kurtulabilecek mi?’’ ve ‘’Katil kim?’’ sorularının cevabı bu pazar izleyenleri bekliyor.

 Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti…‘’Ceylin kurtulabilecek mi’’


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 Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 16 Ekim Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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