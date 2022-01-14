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Yargı’nın soundtrack albümü dinleyiciler ile buluştu…

#Yargı#Toygar Işıklı#Sema Ergenekon
Yargı’nın soundtrack albümü dinleyiciler ile buluştu…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı her Pazar akşamı ekrana damga vuran dizi ‘Yargı’ müzikleriyle de çok konuşuluyor.

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Müzisyen Toygar Işıklı’nın imzasının bulunduğu ve dizinin tüm müziklerinin yer aldığı albüm yayınlandı. MüzisyenToygar Işıklı’nın projeye özel bestelediği şarkılar, artık tüm müzik platformlarından dinlenebilecek.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal,Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Toygar Işıklı#Sema Ergenekon

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