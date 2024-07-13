Yargı'nın Parla'sı yurt dışına açılmak istiyor

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Ekranların izlenme rekoru kıran dizisi Yargı’da Parla karakterini canlandıran 22 yaşındaki Zeynep Atılgan, Oyuncu’ya konuk oldu. Oyunculuk kariyerinden hayallerine ve özel hayatına kadar bilinmeyenleri Beste Sırapınar’a anlattı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Yargı ile kariyerine başlayan Atılgan, Yargı’nın güçlü kadrosuyla oynamaktan gurur duyduğunu belirterek “Şampiyonlar Ligi’ gibi bir kadroda oynadığım için hem çok heyecanlandım hem de çok korkmuştum.” dedi.

TİTİZLİKTE BAŞAK BURCU

Genç oyuncu, Parla karakteriyle ilgili olarak titiz bir çalışma yaptığını anlatarak “Çünkü ben ne kadar balık burcu olsam da bazen başak burcu gibi davranabiliyorum.” ifadelerini kullandı.

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ORAYA GİT VE PARLA

“Kariyerindeki ilk set günü için evden çıkacak Zeynep'e ne tavsiye verirdin?” sorusuna “Her şey çok güzel olacak hiç sıkma kendini ve akışta kal, anda kal. Çok rahat bir şekilde oraya git ve parla.” yanıtını veren Atılgan, bugüne kadar aldığı en acımasız eleştirinin saçlarını boyatması ile ilgili olduğunu söyledi. Atılgan, “Sarışınken nelere benzetilmedim ki? Ama lütfen bana kızmayın. Ben istemedim. Karakter için boyatmam gerekiyordu ve boyattım.” dedi.

ÖĞRENMEYE AÇIM

Başrolü paylaşmak için yaşıtından ziyade, duayen bir ismi tercih edeceğini belirten başarılı oyuncu, “Ondan çok fazla şey öğrenebilirim ve ben gerçekten öğrenmeye çok aç bir insanım. Yani görüp görebileceğiniz ilk 10’a girebilirim gerçekten. Çünkü her şeyi çok merak ediyorum.” diye konuştu.

BAMBAŞKA BİR DİL

Atılgan, kendisini bir müzikalde ve tiyatroda hayal ettiğini belirterek yabancı bir yapımda oynamak istediğini de şu sözlerle anlattı: Hem yabancı bir dilde kendimi göstermek, konuşturmak istiyorum hem de farklı bir kültürde farklı bir alanda hani konfor alanının dışında bir yerde bambaşka bir dil, bambaşka bir ülke, bambaşka bir yönetmen. Alışmışlıkların dışında bir şey yapmak istiyorum.

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