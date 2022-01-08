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Yargı’nın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı…

#Yargı#Kanald#Dizi

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi izleyici ile buluştu.

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Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Ceylin cinayet gecesine dair anları hatırlamaya çalışırken genç kadının Ilgaz ile yaptığı konuşma seyirciyi derinden etkileyecek. Ilgaz’ın duruşmadan sonra Ceylin’i kendi odasına kapaması Adliye’de dengeleri altüst edecek.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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