Yargı’nın merakla beklenen ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı…

Haberin Devamı

Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen, hikayesiyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi olan Ay Yapım imzalı Yargı’nın 2’nci sezonu için geri sayım başladı.

Her Pazar seyirciyle buluşan dizinin oyuncuları geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, heyecan dolu bir bölümle sezon finali yapmış ve seyircinin kafasında birçok soru işareti bırakmıştı. Ekip, 2’nci sezonun çekimlerine çok yakında başlıyor.



Yargı yeni sezonda yeni bölümleri ile her Pazar Kanal D’de…