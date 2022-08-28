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Yargı’nın merakla beklenen ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı…

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#Yargı#Kanal D#Ay Yapım
Yargı’nın merakla beklenen ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 10:13

Kanal D’nin, çarpıcı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezona damga vuran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın heyecanla beklenen 2’nci sezonu için hazırlıklara başlandı. Dizinin başarılı kadrosu tatilin ardından okuma provasında bir araya geldi.

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Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen, hikayesiyle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi olan Ay Yapım imzalı Yargı’nın 2’nci sezonu için geri sayım başladı.

Her Pazar seyirciyle buluşan dizinin oyuncuları geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, heyecan dolu bir bölümle sezon finali yapmış ve seyircinin kafasında birçok soru işareti bırakmıştı. Ekip, 2’nci sezonun çekimlerine çok yakında başlıyor.

Yargı yeni sezonda yeni bölümleri ile her Pazar Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Ay Yapım

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