Yargı’nın kadrosuna usta bir isim konuk oluyor

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Her bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyada çok konuşulan ve reytinglerde birinciliğe oturan Yargı 3’üncü sezona hızlı başladı. Geçtiğimiz pazar günü izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Macit Koper izleyici karşısına çıkacak. Koper’in nasıl bir karakter ile ekrana geleceği ise büyük merak konusu oldu.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!