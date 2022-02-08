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Yargı’nın kadrosuna sürpriz isim.. Şükran Ovalı dizinin kadrosuna katıldı…

#Yargı#Şükran Ovalı#Kanal D
Yargı’nın kadrosuna sürpriz isim.. Şükran Ovalı dizinin kadrosuna katıldı…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Şükran Ovalı dahil oldu. Sevilen oyuncunun izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

 

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Etkileyici hikayesi ve ters köşeleriyle çok konuşulan Yargı dizisinin ekibinden sevindirici bir haber geldi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İzleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı’nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.

Yargı’nın kadrosuna sürpriz isim.. Şükran Ovalı dizinin kadrosuna katıldı…

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Şükran Ovalı#Kanal D

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