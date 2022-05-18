Yargı’nın birinci sezon çekimleri tamamlandı…

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Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle gündemden düşmeyen Yargı’nın birinci sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sezon finaline doğru heyecanın giderek tırmandığı dizinin ekibi başarılı sezonlarını hep beraber kutlayarak eğlenceli bir akşama imza attı. Yargı’nın ekibi yeni sezonda seyircisiyle tekrar buluşmak üzere yaz arası verirken dizi sezon finaline kadar yeni bölümleriyle izleyenlerle buluşmaya devam edecek.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…