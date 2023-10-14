Yargı’dan yeni tanıtım...'Mercan şu an nerede?'

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Yargı’da nefesler tutuldu, herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan’a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, merakla beklenen yeni bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ceylin’in Ilgaz’a ‘Mercan şu an nerede?’ sorusu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken Macit’in Merdan’la konuşması sırasında Mercan’la ilgili anları hatırlaması ve Ilgaz’ın Efe Savcı’nın çekmecesinden bulduğu kolye nefes kesecek bölümün sinyallerini veriyor

Arif Pişkin Yargı kadrosunda...

Hikayesi ve karakterleriyle 3 sezondur izleyenlerin bir numarası olan ‘Yargı’ dizisine bu hafta başarılı oyuncu Arif Pişkin dahil oluyor. Pişkin’in nasıl bir rolde izleyici ile buluşacağı ise bu pazar akşamı yayınlanan bölümle ortaya çıkacak.

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!