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Yargı’dan nefes kesici bir tanıtım daha... Niyazi için yolun sonu mu geliyor?

#Yargı#Kanal D#Yeni Fragman

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Eren’in öfkeli bir şekilde Niyazi’nin ismini haykırması“Niyazi için yolun sonu mu geliyor?” sorusunu düşündürüyor.

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İlgiyle izlenen Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ilgaz ve Ceylin’in birbirlerini telefonlarına nasıl kaydettiklerine dair diyalogları tebessüm yaratıyor. Seda’nın, Yekta’ya Erguvan ailesini içerden dağıtacak bir şey bulmaları gerektiğine yönelik tavsiyesi “Yekta’nın yeni hamlesi ne olacak?” sorunu beraberinde getirirken Aylin’in hayata dair sözleri izleyenleri etkiliyor. Eren’in Niyazi’yi öfkeyle aradığı anlar ve Ilgaz ile Ceylin’in kovalamacası tanıtımda ön plana çıkarken bu anlar yeni bölüm heyecanını yükseltiyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanal D#Yeni Fragman

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