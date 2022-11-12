Yargı’dan merak dolu ikinci fragman yayınlandı: Mesleğimizi elimizden aldılar!

Başmüfettiş, Ilgaz ve Pars ve Eren’i denetlemeye devam ederken Pars’ın “mevkimizi ve rütbemizi elimizden aldılar” cümlesi akıllara meslekten alındılar mı sorusunu getiriyor. Ceylin ile Ilgaz’ın aşk dolu sabahı romantik anların sinyalini veriyor. Denetlemenin kararı merakla beklenirken Çınar ve kızların Serdar ile yüzleştikleri sırada duyulan silah sesi gerilim ve merakı artırıyor.
Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan
, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
‘Yargı
’ 43. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D
’de…