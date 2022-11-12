Yargı’dan merak dolu ikinci fragman yayınlandı: Mesleğimizi elimizden aldılar!

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Başmüfettiş, Ilgaz ve Pars ve Eren’i denetlemeye devam ederken Pars’ın “mevkimizi ve rütbemizi elimizden aldılar” cümlesi akıllara meslekten alındılar mı sorusunu getiriyor. Ceylin ile Ilgaz’ın aşk dolu sabahı romantik anların sinyalini veriyor. Denetlemenin kararı merakla beklenirken Çınar ve kızların Serdar ile yüzleştikleri sırada duyulan silah sesi gerilim ve merakı artırıyor.

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