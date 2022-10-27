Yargı’dan kafa karıştıran fragman…Ilgaz ne yaptı?

Yayınlanan son bölümün final sahnesiyle katilin kim olduğunu anlayan Ilgaz’ın ne yapacağı merak konusuyken, yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, Burak’ın evine gidiyor. İkili arasında gerçekleşen gergin konuşmanın sonu bilinmezken, Ilgaz’ın Ceylin’e “Yapmamam gereken bir şey yaptım.” demesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Diğer taraftan savunmasızca ağlayan Pars ve vurulan Eren yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.
Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz
ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan
, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor. Yargı
yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D
’de…