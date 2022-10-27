Yargı’dan kafa karıştıran fragman…Ilgaz ne yaptı?

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Yayınlanan son bölümün final sahnesiyle katilin kim olduğunu anlayan Ilgaz’ın ne yapacağı merak konusuyken, yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, Burak’ın evine gidiyor. İkili arasında gerçekleşen gergin konuşmanın sonu bilinmezken, Ilgaz’ın Ceylin’e “Yapmamam gereken bir şey yaptım.” demesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Diğer taraftan savunmasızca ağlayan Pars ve vurulan Eren yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

