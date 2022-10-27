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Yargı’dan kafa karıştıran fragman…Ilgaz ne yaptı?

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 15:33

Kanal D’nin her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile seyircilerde soru işareti bıraktı. Sevdikleri için her şeyi yapmaya razı olan Ilgaz ve katil Burak’ın konuşması bir yüzleşmeyi de beraberinde getiriyor.

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Yayınlanan son bölümün final sahnesiyle katilin kim olduğunu anlayan Ilgaz’ın ne yapacağı merak konusuyken, yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, Burak’ın evine gidiyor. İkili arasında gerçekleşen gergin konuşmanın sonu bilinmezken, Ilgaz’ın Ceylin’e “Yapmamam gereken bir şey yaptım.” demesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Diğer taraftan savunmasızca ağlayan Pars ve vurulan Eren yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Yargı’dan kafa karıştıran fragman…Ilgaz ne yaptı


Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
Yargı’dan kafa karıştıran fragman…Ilgaz ne yaptı



Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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